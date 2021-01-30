Краевые власти согласовали кандидатуру на пост начальника департамента культуры Перми

Власти региона согласовали назначение Василия Головина на должность начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми согласовали. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас идет обсуждение технических деталей и сроков, в которые господин Головин покинет краевой минкульт и перейдет в горадминистрацию.

Напомним, предыдущий начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова в конце декабря 2020 года покинула городскую администрацию и перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края. Она сменила Петра Перминова, руководившего ЦСП с 2017 года. Обязанности начальника департамента культуры временно исполняет замруководителя департамента по экономической деятельности Ирина Стрелкова.

На пост главы департамента, помимо Василия Головина, претендовало еще несколько кандидатов. Это директор Центрального выставочного зала и городского центра охраны памятников Марина Фельдблюм, начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин и председатель Пермской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Алексей Толстиков. Кроме того, своих кандидатов предлагали директор фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева и новый советник губернатора по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова.

В настоящий момент Василий Головин занимает должность замминистра культуры Пермского края. В региональный минкульт господин Головин пришел в июне 2020 года. До этого он возглавлял МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова».