В Екатеринбурге при пожаре в бараке пострадали четверо детей

Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали при пожаре в жилом двухэтажном доме барачного типа, расположенном на улице Калинина в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все пострадавшие госпитализированы.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 8:12 утра. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на первом этаже барака загорелась квартира. Площадь пожара составила 12 кв. м. Огонь ликвидировали в течение 40 минут. В тушении были задействованы 43 человека личного состава и семь единиц пожарной техники.

«Из горящего дома были спасены десять человек, в том числе четыре ребенка. Один из жителей был спасен с помощью трехколенной лестницы с балкона второго этажа. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались еще шесть человек»,— рассказали в пресс-службе МЧС. Там добавили, что причина пожара устанавливается.