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В Челябинской области подтвердили 279 новых случаев COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области, по данным регионального минздрава, продолжает понемногу снижаться. По данным министерства на утро 30 января, за прошедшие сутки в области выявили 279 новых случаев заражения COVID-19, в том числе пять среди школьников. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 44940 случаев.

За минувшие сутки выписали 470 человек. Умерло 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе семеро от ковидной пневмонии, остальные — от других причин при сопутствующем COVID-19. Продолжают лечение 11192 человека.

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