«Парма» вышла в 1/8 финала кубка ФИБА с первого места в группе

БК «Парма» занял первое место в группе розыгрыша в Кубке ФИБА Европа. В Нидерландах пермская команда обыграла две местные команды в борьбе за выход в следующий этап соревнований. Накануне со счетом 93:81был повержен «Донар Гронинген», а в пятницу была одержана победа над еще одним голландским клубом «Хирос Ден Бос». Итог поединка 85-63 в пользу подопечных Казиса Максвитиса. Самым результативным в составе российской команды стал Максим Григорьев, набравший 15 очков. 14 очков и 7 передач в активе Адаса Юшкевичюса. У «Ден Босха» 15 очков набрал Михал Лапорник.

Следующим этапом соревнований будет плей-офф турнира 1/8 финала кубка ФИБА.