В Красных Ткачах под Ярославлем строят ФОК за 86 млн рублей

В поселке Красные Ткачи Ярославского района в 2021 году откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сейчас он построен уже на 40%, сообщили в региональном департаменте строительства. На строительство ФОКа было выделено 86,3 млн руб. Работы ведет подрядная организация ООО «Северный поток».

На данный момент смонтирован каркас здания, ведется установка стеновых панелей. В ближайшее время ожидается поступление оконных блоков. В департаменте отметили, что работы ведутся по национальному проекту «Демография».

«Уверен, ФОК будет пользоваться популярностью среди местных жителей, а их здесь немало – 4,5 тыс. Кроме того, в Красных Ткачах есть даже своя команда по мини-футболу. Проводить тренировки в новом ФОКе футболисты смогут круглый год»,— рассказал директор департамента Виктор Жучков.

По проекту в спорткомплексе будет универсальный спортзал, тренажерный центр, раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерская и судейские комнаты, пункт охраны. На территории нового комплекса будет автостоянка для персонала и посетителей, а также площадки для отдыха.

София Бастрыгина