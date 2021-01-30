В Югре COVID-19 диагностировали еще у 178 человек

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) было выявлено 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, в Югре также было подтверждено еще четыре летальных случая от COVID-19.

Новые случаи заражения выявлены в 21 муниципалитете. Большинство из них зарегистрировано в Сургуте. Там заболели 32 человека. По 16 случаев выявлено в Нягани и Нефтеюганске, 15 — в Югорске, еще 14 — в Советском районе.

«На момент выявления COVID-19 у 29 пациентов была зафиксирована пневмония, 142 имели симптомы ОРВИ, семь человек переносили болезнь в бессимптомной форме»,— уточнили в оперштабе ХМАО.

Таким образом, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 47 474 случая инфицирования, более 44,2 тыс. человек выздоровели, 664 пациента скончались.