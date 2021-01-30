NYT: одного из главарей ИГ уничтожили в Ираке

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Ираке при авиаударе международной коалиции, возглавляемой США, пишет The New York Times. Эта операция стала ответом на теракт в Багдаде.

По данным издания, Джаббара Сальмана Али Фархана аль-Иссауи (также известен как Абу Ясир) уничтожили 27 января в районе города Киркук, были убиты еще девять боевиков ИГ. Удар с воздуха нанесли военные США, в операции также участвовали службы безопасности Ирака. NYT сообщает, что аль-Иссауи руководил действиями боевиков в Ираке и пытался восстановить влияние ИГ в стране.

21 января в торговом квартале Багдада Баб-эш-Шарки на площади Ат-Таяран произошел двойной теракт с участием смертников. Погибли 32 человека, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Через два дня ИГ напала на отряд шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

Подробнее — в материале “Ъ” «Террористы вернулись в Багдад».