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Губернатор Ульяновской области создал оперативный штаб по выяснению обстоятельств ДТП под Сызранью

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов создал оперативный штаб по выяснению обстоятельств ДТП под Сызранью. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

ДТП с участием рейсового микроавтобуса, грузового и легкового автомобилей произошло в Сызранском районе Самарской области на границе с Ульяновской областью. В результате аварии 10 человек погибли, также зафиксировано 14 пострадавших.

По данным властей Ульяновской области, рейсовый микроавтобус следовал из Сызрани в сторону населенных пунктов Новоспасского района — Красносельска, Репьевки, Красного. Глава региона сообщил о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим.

Андрей Сазонов


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