Жертвами ДТП под Сызранью стали 10 человек

В Сызранском районе в результате столкновения грузового автомобиля, рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 10 человек. Число пострадавших достигло 14, сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в окрестностях села Заборовка на 873 км федеральной трассы М-5 «Урал». Пожарно-спасательным подразделения провели работы по деблокировке пострадавших.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, рейсовый микроавтобус следовал в Сызрань. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Его расследование находится на контроле у руководителя СУ СК РФ по региону.

Андрей Сазонов