Студенты возвращаются в аудитории

Вузы смогут вернуться к очному обучению 8 февраля. Такой приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В документе говорится, что университеты по-прежнему будут обязаны следить за соблюдением санитарных правил. Кроме того, если эпидситуация начнет ухудшаться, вузы должны быть готовы вновь вернуться к онлайн-занятиям. При этом некоторые университеты, например МГУ или Высшая школа экономики, уже заявляли, что пока для студентов останется возможность учиться в гибридном формате и совмещать очные пары с дистанционными.

“Ъ FM” пообщался с учащимися крупных столичных вузов и узнал, что они думают о возобновлении офлайн-занятий:

Татьяна, студентка МГУ: «Очень рады технические факультеты. На этой “дистанционке” им тяжело. Еще это зависит от возраста. Для меня “дистанционка” — даже хорошо, диплом удобнее писать. А первокурсники еще даже почти не видели свой курс, они очень рады. Когда у нас осенью, например, начиналась смешанная форма занятий, то у нас были лекции, но мы сидели на них в масках. И нас рассаживали в определенном порядке в этом огромном зале. Это уже схема довольно-таки отработанная». Дарья, студентка МГТУ имени Баумана: «Если вы утром приедете на Бауманскую, то при выходе из метро около эскалаторов толпа людей примерно на половину, вообще, вестибюля. Если мы говорим про институт, никакой гибридной формы у нас не существует. Ходят какие-то дежурные группы, которые напоминают о том, что нужно надевать маску. Антисептиков и так далее в институте было не так уж и много. Корпус для младших курсов — 13 этажей — соответственно, все ездят на лифтах, их мало. Лекционки, которые редко выделяют на одну группу, забиты до отказа». Мария, студентка Высшей школы экономики: «Вышку вводят не 8 февраля, как многие вузы, мы выходим 29 марта. У нас потом будет гибрид: три дня студенты должны ходить в университет, остальное время они учатся дистанционно. У нас все студенты более или менее довольны. Гибридный формат тоже всех устраивает, как мне кажется, особенно формат лекций онлайн, это очень удобно. Вышка достаточно следит за нормами. Все занятия свыше 50 человек проходят онлайн. В университете всем было обязательно носить маски, в принципе все это соблюдали».

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков признавал, что дистанционное обучение хуже очного. А переход на «удаленку» он называл вынужденной необходимостью. Пандемия показала, что многие вузы технически не приспособлены к дистанционному режиму, однако и безопасно вернуть студентов в аудитории для университетов будет непросто, отмечает первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин: «Большинство преподавателей стали работать в ZOOM, причем пытались перенести на электронные версии технологии классического обучения. Если мы всерьез хотим вводить элементы электронного обучения, это требует специальной подготовки. Для того чтобы подготовить час такой лекции, нужно потратить 25 часов времени.

В то же время при возвращении студентов в вузы уже возникли проблемы и будут возникать.

Один из омских вузов посчитал что, для того, чтобы соблюсти все требования Роспотребнадзора, за один семестр ему потребовалось бы 25 млн руб.

Ежедневная неоднократная термометрия, маски, антисептики и особенно приборы, которые должны очищать воздух в аудиториях. В большинстве вузов нет таких аудиторий, которые бы позволили рассаживать студентов, что называется, в шахматном порядке».

Однако отдельные элементы дистанционного обучения стоит сохранить и после пандемии, считает директор Института развития образования Ирина Абанкина. Но, по ее словам, это потребует дополнительных ресурсов.

«Многие преподаватели освоили немало в дистанционном формате, на платформах очень расширился содержательный контент, который нужен образованию. Было оцифровано немало учебной литературы.

То, что вузы и так делали, они продолжили делать, но в более медленном темпе.

Плюсы в качестве образования, вероятно, будут использованы в дальнейшем, но все подчеркивают, что без современных систем прокторинга, когда можно быть уверенным в самостоятельной работе студента, отражающей именно его достижения, двинуться дальше достаточно сложно. Поэтому инфраструктурные оснащения дистанционного обучения современными механизмами оценки достижений для вузов несомненно сейчас очень нужны», — отметила Ирина Абанкина.

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Студенты Москвы и Санкт-Петербурга учились удаленно с середины ноября. Региональным вузам Минобрнауки рекомендовало также перейти на «удаленку», но решение должны были принимать сами университеты и местный Роспотребнадзор, в зависимости от ситуации на месте.