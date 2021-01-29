Кубань ведет переговоры с Болливудом о съемках фильмов

В данный момент ведутся переговоры о съемках нескольких индийских фильмов на Кубани, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова представителя Российско-индийского центра Пареша Навани.

«Климатические особенности Кубани предоставляют уникальные возможности расширения географии съемок. Сейчас уже идут переговоры с представителями Болливуда», - сообщил он.

Как отметили в департаменте инвестиций и развития МСП региона, следующим этапом в отношениях с индийскими кинематографами станет заключение соглашения о намерениях.

«Краевая кинокомиссия окажет поддержку производителям фильмов на всех стадиях– от получения мер господдержки до организации бесперебойного съемочного процесса», - рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

В 2021 году регион готов компенсировать до 20% затрат, понесенных при съемках фильмов на территории Кубани. Однако для получения средств существуют определенные условия: в сценарии должен быть упомянут Краснодарский край или показаны его природные, туристические и архитектурные достопримечательности.

Андрей Ульченко