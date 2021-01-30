«Если сотрудник из-за митинга выпадет из работы, компания понесет убыток»

“Ъ” спросил известных работодателей, контролируют ли они политическую активность сотрудников.

Маргарита Симоньян, главный редактор телекомпании RT, МИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Жизнь сотрудников вне работы мы не контролируем. Это не пионерлагерь, и я не пионервожатая. Моя обязанность — заботиться о репутации компании в условиях, когда мировые СМИ годами следят за нами под лупой и ждут любого прокола. Мне кажется, большинство наших сотрудников и сами это понимают. У меня нет оснований думать, что я умнее, чем они.

Игорь Рыбаков, совладелец «Технониколь»:

Фото: из личного архива Игоря Рыбакова

— Политические взгляды я учитываю при приеме на работу, мне важно, чтобы у меня в компаниях были руководители-лидеры. Направление их политических взглядов может быть разным, главное, у них не должно быть цели: разрушим, а дальше посмотрим. Я не хочу повторения 1917 года. Если я узнаю, что сотрудник на митинге причинил кому-то увечья или было семейное насилие, я сделаю ему очень серьезное внушение и в следующий раз, наверное, уволю.

Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики «Победа»:

Фото: кадр из видео

— Поведение сотрудников в быту, их политическую деятельность мы никак не контролируем. Возможно, мы бы приняли меры воздействия, если бы поступила информация о нарушении закона от правоохранительных органов, но такого на моей памяти не было.

Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Педагоги нашей школы-студии — состоявшиеся профессионалы и не нуждаются ни в чьей опеке. Они сами выбирают, чем заниматься в личной жизни, как высказываться. Не нуждаются в этом и студенты. Мы не драмкружок, а брендовая школа, и странно говорить о каком-то контроле.

Максим Басов, генеральный директор группы компаний «Русагро»:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Частную жизнь сотрудников не регламентируем. Если частная жизнь не позволит сотрудникам выполнять должностные обязанности длительное время, придется с ними расстаться с соблюдением трудового законодательства. Если сотрудникам понадобится помощь, постараемся ее оказать.

Богдан Коношенко, владелец таксопарка, гендиректор компании «Евротранссервис»:

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

— Не контролируем, потому что мы тщательно подбираем и проверяем людей при приеме на работу. Работы так много, что нет времени на вопросы, не касающиеся бизнеса. Если сотрудник не явился на рабочее место и у него нет больничного, то, скорее всего, это прогул, и мы действуем, как требует законодательство.

Нина Кузьмина, ректор Академии труда и социальных отношений:

Фото: из личного архива Нины Кузьминой

— Частная жизнь сотрудников, конечно же, не контролируется. Участие в профсоюзных мероприятиях — это право работников, и оно регламентировано законодательно. Участие в работе партий и общественных движений — строго во внерабочее время. Конечно, и я, и многие сотрудники имеем личные странички в соцсетях, но чаще они посвящены путешествиям, домашним питомцам, хобби и позитиву в жизни.

Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Все взрослые люди и вне работы могут делать что хотят и высказываться как хотят. Это их ответственность. Возможно, если в компании 10 тыс. человек и в основном не слишком высокого уровня люди, то, может, и стоит контролировать, здесь сложно однозначно сказать. Мы все-таки в хай-теке работаем, у нас высокообразованные люди.

Владислав Кочетков, президент—председатель правления АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ»:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— С точки зрения политических взглядов — идти или не идти на митинг, мы никак не влияем. Но я хорошо понимаю компанию McKinsey, это скорее вопрос безопасности, ибо, если дорогостоящий сотрудник из-за митинга выпадет из работы, компания понесет убыток. Мы же все-таки исходим из того, что сотрудник вне работы может сам решать, куда ему идти, что делать. А в рамках работы мы вне политики.

Александр Соркин, ресторатор:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Я достаточно аполитичен, и, видимо, это передается ближайшему окружению. А вот просто дать совет не ходить на несанкционированный митинг, где тебе могут дать по голове или посадить в камеру, можно не только сотруднику, но и любому человеку.

Группа «Прямая речь»