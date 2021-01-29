Новороссийские перевозчики обещают не выпускать автобусы без кондиционеров на линию

Ассоциация автотранспортного Союза перевозчиков Причерноморья заявила о том, что с 1 мая будет прекращен выпуск транспортных средств, не оборудованных кондиционерами, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на слова председателя общественного объединения Сюзанны Абрамян.

«Руководством компаний-перевозчиков «Автокомтранс», «Автолайн», «АСПП» и «ЮгСервис» принято решение с 1 мая текущего года прекратить выпуск автобусов без кондиционеров на улицы города», - сообщил она. По ее словам общественный транспорт оснащен кондиционерами не более чем на 80%. О принятом решении было заявлено сейчас, чтобы у перевозчиков было время на их установку.

Андрей Ульченко