В Петербурге с 30 января отменяют ряд ограничений

В Петербурге с 30 января снимаются отдельные ограничения, ранее введенные городскими властями из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта 2020 года внес губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, с субботы, 30 января, в городе все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут работать круглосуточно. Заполняемость кинозалов, концертных залов,стадионов и театров увеличивается до 50%. Количество зрителей на спортивных мероприятиях не должно превышать 15 тыс. человек. Кроме того, смогут открыться океанариум, аквапарки и зоопарк. В торговых центрах могут возобновить работу музеи, выставки, театры, ледовые катки.

При этом в Петербурге сохраняется запрет на доступ групп детей до 16 лет в театры и цирк, проведение мероприятий численностью более 50 человек необходимо согласовывать, а ношение СИЗ остается обязательным.