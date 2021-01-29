29 января, пятница
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Подробно

Большое Савино переходит все границы

Аэропорт Перми возобновляет международное авиасообщение

от

Федеральный оперштаб позволил открыть пермский аэропорт для международных рейсов. Ранее с такой просьбой к властям РФ обращался губернатор Прикамья. В воздушной гавани сообщают, что уже готовы к возобновлению международного авиасообщения, однако какие рейсы первыми появятся в расписании, пока не известно. Представители турбизнеса считают, что в ближайшее время загрузка судов на зарубежных направлениях будет низкой. По прогнозам участников рынка, пассажиропоток из Перми за границу вырастет летом за счет прямых рейсов в Турцию, которую пермяки пока предпочитают российским курортам.


Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить зарубежные авиаперелеты из Перми. Информация об этом опубликована на сайте правительства РФ. Выполнять международные рейсы из Большого Савино перевозчики смогут с 8 февраля.

Помимо Перми откроются зарубежные полеты из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и Хабаровска.

Напомним, весной 2020 года из-за угрозы COVID-19 Россия ограничила международное сообщение, перелеты из Перми за границу были полностью прекращены. Летом правительство РФ начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами. Первоначально прямые вылеты за рубеж осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже международные перелеты стали доступны также из аэропортов Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска и Уфы.

В начале года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой рассмотреть возможность включения пермской воздушной гавани в перечень аэропортов, которым разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, с I квартала текущего года. В письме говорилось, что установлением ограничений на международные перевозки нанесен ущерб не только туристическому кластеру, но и другим экономически значимым отраслям Прикамья.

В Большом Савино сообщили, что аэропорт готов к возобновлению международного авиасообщения. Пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов отметил, что воздушная гавань выполняла и выполняет все необходимые противоэпидемические требования, 26 января было получено соответствующее заключение Роспотребнадзора. «Аэропорт Пермь имеет статус международного, и зарубежные перевозки являются одной из важных составляющих нашего пассажиропотока. Потеря международных рейсов в 2020 году, безусловно, негативно отразилась на показателях нашей производственной деятельности, поэтому мы ждем их возобновления»,— рассказал господин Кузнецов.

Прошлый год авиагавань Прикамья завершила с показателем пассажиропотока в 1,1 млн человек, что на 32,1% меньше, чем в 2019 году. Число пассажиров на международных линиях составило 35,6 тыс. человек, годом ранее — 317,2 тыс. человек (снижение на 88,8%).

Какие международные рейсы первыми появятся в расписании, пока не известно. «Авиакомпании, как и мы, только накануне вечером узнали о возобновлении вылетов за рубеж из нашего региона. Сейчас будем вести с ними работу. Перевозчики-партнеры заявятся на обслуживание направлений, мы согласуем с ними временные слоты, и затем они уже смогут открыть продажи билетов. Только после начала продаж можно будет точно сказать: направление заработало. Как только будут появляться какие-то варианты, мы сразу будем это анонсировать»,— заявил пресс-секретарь аэропорта Пермь.

На сегодняшний день из России можно отправиться воздушным транспортом в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет (Каир), ОАЭ (Дубай), на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Японию и на Кубу. Кроме того, с 8 февраля возобновятся рейсы в Грецию и Сингапур. Из перечисленных стран Пермь имеет прямое авиасообщение с Турцией и ОАЭ. Авиаперевозчики получили также допуски на рейсы из столицы Прикамья в Великобританию и Египет.

По мнению директора турфирмы «Бутик путешествий» Ольги Швецовой, пассажиропоток на рейсах из Перми за границу в ближайшие месяцы будет минимальным. «Рынок сейчас стоит. Туроператоры сокращают продажи туров даже из Москвы, откуда летает больше всего туристов. Так что у нас продажу путевок до той же Турции вряд ли откроют до конца апреля, и если рейсы туда поставят раньше, то они не заполнятся»,— считает госпожа Швецова.

Прямые рейсы в ОАЭ, по словам Ольги Швецовой, тоже под вопросом, так как в прежние годы из Перми в Дубай летали чартеры авиакомпаний Royal Flight и Azur Air, но они пока не возобновили перелеты в ОАЭ даже из ранее открытых для международного авиасообщения российских городов.

При этом руководитель «Бутика путешествий» считает большим плюсом то, что «хотя бы на лето небо будет открыто». «Думаю, в летние месяцы число пассажиров на самолетах в Турцию будет таким же, как в прежние годы. В минувший сезон российский юг с трудом справлялся с потоком туристов. Кроме того, сервис там по-прежнему оставляет желать лучшего. Но при этом летать в Турцию с пересадками из Перми было удобно далеко не всем. Так что прямой рейс туда вновь будет пользоваться высоким спросом»,— прогнозирует госпожа Швецова.

Екатерина Артемова


Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

интервью

Пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя