Большое Савино переходит все границы

Федеральный оперштаб позволил открыть пермский аэропорт для международных рейсов. Ранее с такой просьбой к властям РФ обращался губернатор Прикамья. В воздушной гавани сообщают, что уже готовы к возобновлению международного авиасообщения, однако какие рейсы первыми появятся в расписании, пока не известно. Представители турбизнеса считают, что в ближайшее время загрузка судов на зарубежных направлениях будет низкой. По прогнозам участников рынка, пассажиропоток из Перми за границу вырастет летом за счет прямых рейсов в Турцию, которую пермяки пока предпочитают российским курортам.



Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить зарубежные авиаперелеты из Перми. Информация об этом опубликована на сайте правительства РФ. Выполнять международные рейсы из Большого Савино перевозчики смогут с 8 февраля.

Помимо Перми откроются зарубежные полеты из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и Хабаровска.

Напомним, весной 2020 года из-за угрозы COVID-19 Россия ограничила международное сообщение, перелеты из Перми за границу были полностью прекращены. Летом правительство РФ начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами. Первоначально прямые вылеты за рубеж осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже международные перелеты стали доступны также из аэропортов Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска и Уфы.

В начале года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой рассмотреть возможность включения пермской воздушной гавани в перечень аэропортов, которым разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, с I квартала текущего года. В письме говорилось, что установлением ограничений на международные перевозки нанесен ущерб не только туристическому кластеру, но и другим экономически значимым отраслям Прикамья.

В Большом Савино сообщили, что аэропорт готов к возобновлению международного авиасообщения. Пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов отметил, что воздушная гавань выполняла и выполняет все необходимые противоэпидемические требования, 26 января было получено соответствующее заключение Роспотребнадзора. «Аэропорт Пермь имеет статус международного, и зарубежные перевозки являются одной из важных составляющих нашего пассажиропотока. Потеря международных рейсов в 2020 году, безусловно, негативно отразилась на показателях нашей производственной деятельности, поэтому мы ждем их возобновления»,— рассказал господин Кузнецов.

Прошлый год авиагавань Прикамья завершила с показателем пассажиропотока в 1,1 млн человек, что на 32,1% меньше, чем в 2019 году. Число пассажиров на международных линиях составило 35,6 тыс. человек, годом ранее — 317,2 тыс. человек (снижение на 88,8%).

Какие международные рейсы первыми появятся в расписании, пока не известно. «Авиакомпании, как и мы, только накануне вечером узнали о возобновлении вылетов за рубеж из нашего региона. Сейчас будем вести с ними работу. Перевозчики-партнеры заявятся на обслуживание направлений, мы согласуем с ними временные слоты, и затем они уже смогут открыть продажи билетов. Только после начала продаж можно будет точно сказать: направление заработало. Как только будут появляться какие-то варианты, мы сразу будем это анонсировать»,— заявил пресс-секретарь аэропорта Пермь.

На сегодняшний день из России можно отправиться воздушным транспортом в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет (Каир), ОАЭ (Дубай), на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Японию и на Кубу. Кроме того, с 8 февраля возобновятся рейсы в Грецию и Сингапур. Из перечисленных стран Пермь имеет прямое авиасообщение с Турцией и ОАЭ. Авиаперевозчики получили также допуски на рейсы из столицы Прикамья в Великобританию и Египет.

По мнению директора турфирмы «Бутик путешествий» Ольги Швецовой, пассажиропоток на рейсах из Перми за границу в ближайшие месяцы будет минимальным. «Рынок сейчас стоит. Туроператоры сокращают продажи туров даже из Москвы, откуда летает больше всего туристов. Так что у нас продажу путевок до той же Турции вряд ли откроют до конца апреля, и если рейсы туда поставят раньше, то они не заполнятся»,— считает госпожа Швецова.

Прямые рейсы в ОАЭ, по словам Ольги Швецовой, тоже под вопросом, так как в прежние годы из Перми в Дубай летали чартеры авиакомпаний Royal Flight и Azur Air, но они пока не возобновили перелеты в ОАЭ даже из ранее открытых для международного авиасообщения российских городов.

При этом руководитель «Бутика путешествий» считает большим плюсом то, что «хотя бы на лето небо будет открыто». «Думаю, в летние месяцы число пассажиров на самолетах в Турцию будет таким же, как в прежние годы. В минувший сезон российский юг с трудом справлялся с потоком туристов. Кроме того, сервис там по-прежнему оставляет желать лучшего. Но при этом летать в Турцию с пересадками из Перми было удобно далеко не всем. Так что прямой рейс туда вновь будет пользоваться высоким спросом»,— прогнозирует госпожа Швецова.

Екатерина Артемова