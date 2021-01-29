Карсунский район продолжает лидировать в Ульяновской области по уровню заболеваемости COVID-19

По данным регионального управления Роспотребнадзора (РПН), количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, в Карсунском районе Ульяновской области составило 1326 случаев, это 6,15% от численности населения района.

Достаточно сложная ситуация в Инзенском районе области, где количество заражений составило 4,88% от численности района (1390 случаев). В Мелекесском районе – 4,85% (1560 случаев), в Барышском районе – 4,37% (1646 случаев), в Ульяновском районе – 3,14% (1134 случая). Более 50% всех заражений, зафиксированных в регионе, приходится на Ульяновск – 24934 случая, что составляет 3,97% от численности областного центра.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Ленинском районе Ульяновска, где зарегистрировано с начала пандемии 6289 случаев – 5,71% от численности населения района (в РПН поясняют, что это связано с большим количеством контактов в государственных и муниципальных учреждениях, а также в учреждениях культуры, сконцентрированных в центре города). В Железнодорожном районе Ульяновска общее количество заражений составило 4,27% от численности района (3214 случаев), в Засвияжском – 3,51% (7944 случая). Лучше всего ситуация в Заволжском районе Ульяновска – 3,38% (7487 случаев). Для сравнения, в Самарской области общее количество заражений составляет 1,25% от численности населения.

Сергей Титов, Ульяновск