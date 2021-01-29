Реставрацию царских конюшен в центре Курска могут завершить в текущем году

Собственник объекта культурного наследия в центре Курска на улице Димитрова, 66 – царских конюшен - Павел Шуклин планирует завершить реставрацию ОКН в текущем году, сообщила пресс-служба региональной администрации. Восстановительные работы проделаны почти на 70%. Объекту культурного наследия более 150 лет. Общая площадь строений памятника архитектуры составляет около 3 тыс. кв. м. Восстанавливать его начали в 2017 году. В конце прошлого года часть здания приняли в эксплуатацию.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирины Мусьял, разрешение на проведение реставрации собственнику выдано на основании научно-проектной документации, прошедшей историко-культурную экспертизу трех экспертов.

По решению собственника, одно из помещений займет культурный центр, где в выходные дни станут проводить экскурсии для курян и гостей города, другие предприниматель планирует сдавать в аренду.

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Ирина Лобанова