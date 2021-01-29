Кубань заняла первое место в рейтинге «Медиалогии» по упоминаемости нацпроектов

В прошлом году о Краснодарском крае чаще всего рассказывали в средствах массовой информации в ключе национальных проектов, соответствующий рейтинг составлен компанией «Медиология». Медиаиндекс Краснодорского края составляет 307 тыс.

Вслед за Кубанью располагаются Татарстан (медиаиндекс 282 тыс.), Нижегородская область (259 тыс.) и Башкортостан (241 тыс.). «СМИ сообщали, что на Кубани досрочно реализован ремонт 180 км дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", говорили о том, что по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" был увеличен экспорт сахара в 16 раз, до 158 тыс. т. на общую сумму $54,7 млн. Кроме того, власти региона в 2020 году переселили из ветхого жилья 250 человек и полностью выполнили задачу на год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Более 100 предприятий Кубани стали участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", к 2024 году их должно стать более 300», - говорится в пояснительной записке к рейтингу.

При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина. База СМИ системы «Медиалогия», включает более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Андрей Ульченко