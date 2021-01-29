На Орловщине возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот

В отношении бывшего директора ООО «Гранит», предоставлявшего жилье для детей-сирот в Орловской области, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура региона. Кроме того, по факту приобретения непригодного для проживания жилья для детей-сирот органами СКР по Орловской области расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Обвинение предъявлено трем должностным лицам администрации Троснянского района.

По данным следствия, ООО «Гранит» с декабря 2017 года по июль 2018 года заключил муниципальные контракты на общую сумму 8,4 млн руб. с администрацией Троснянского района. В рамках этих контрактов застройщик реализовал в муниципальную собственность жилые помещения, не соответствующие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Квартиры оказались не пригодными для проживания людей, сообщили в в надзорном ведомстве.

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Ирина Лобанова