В побоях не нашли состава

Волжский районный суд Саратова вынес постановление о прекращении административного производства по делу в отношении депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина («Единая Россия»). Заявителем выступал его коллега по региональному парламенту единоросс Вадим Рогожин, который заявил, что в июле прошлого года в здании облдумы господин Курихин ударил его ногой в область задней поверхности бедра. Суд посчитал, что состава административного правонарушения в действиях Сергея Курихина не было. Вадим Рогожин считает судебное решение незаконным и намерен обжаловать его.



Судья Волжского районного суда Саратова Анатолий Рыблов прекратил административное преследование депутата Саратовской областной думы единоросса Сергея Курихина по делу о нанесении побоев его однопартийцу депутату регионального заксобрания Вадиму Рогожину.

Дело об административном правонарушении было возбуждено в июле прошлого года после инцидента в здании заксобрания. В заявлении в полицию господин Рогожин сообщил, что после совещания в парламентском центре на него внезапно напал депутат Сергей Курихин и «нанес два удара... рукой в область бедра слева и в область задней поверхности бедра справа ногой». В отношении господина Курихина было возбуждено административное производство по 6.1.1 КоАП РФ «Побои», которая предполагает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 30 тыс. руб. административный арест на срок от пяти до 15 суток, либо обязательные работы сроком от шести до 120 часов.

Расследование административного дела продолжалось более полугода и поступило в районный суд только в конце января.

В итоге, рассмотрев дело, судья вынес постановление о прекращении административного производства за отсутствием состава административного правонарушения. Согласно решению, суду якобы была предоставлена недостоверная доказательная база.

Адвокаты Сергея Курихина удовлетворены решением суда. «Следствие пришло к выводу, что Сергей Курихин физически не мог незаметно нанести ему два удара по ногам — для этого нужно было бы замахнуться, что невозможно в ограниченном пространстве выхода из помещения парламентского центра думы, в особенности в тот момент, когда его друг за другом покидали 20 участников совещания. На наш взгляд, это очевидно для любого, кто хотя бы раз присутствовал в указанном помещении», — говорится в заявлении защиты, опубликованном на ИА «Взгляд-инфо», издателем которого является господин Курихин. Защита утверждала, что «полученная Вадимом Рогожиным в бытовых условиях травма была использована им для совершения политической провокации в отношении Сергея Курихина».

Вадим Рогожин в свою очередь не согласен с решением суда. По его словам, в суде он описал, как наносились побои. «С нашей стороны было доказано то, что травма, которая была нанесена мне, не могла появиться до произошедшего события, поскольку я в думу пришел не хромая. Я стал прихрамывать, а потом и хромать после полученного удара, чему были свидетели. И до осмотра меня врачами, я был постоянно со свидетелями и никуда от них не отлучался. Все указывало на то, что это случилось в здании парламентского центра областной думы. Я не мог напороться на стол, потому что место удара ниже него, там кресла и стулья обтекаемой формы. Судом это учтено не было», — говорит господин Рогожин. С его слов, защиты господина Курихина пыталась доказать, что это он спровоцировал ссору, а затем заявил о нападении, но, как утверждает Вадим Рогожин, мотивов для этого у него не было.

Адвокат господина Рогожина Дмитрий Ивлиев считает, что «полнота, объективность и всесторонность рассмотрения административного вызывает сомнения», так как заявленные потерпевшим ходатайства суд отклонил. В частности, суд отказался вызвать в качестве свидетелей очевидцев нападения на него депутата Сергея Курихина. Также суд отказал потерпевшей стороне в предоставлении экспертных заключений, которые могли бы доказать правоту его доверителя.

Вадим Рогожин намерен обжаловать решение районного суда.

Сергей Петунин