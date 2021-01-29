На Кубани главу муниципалитета обвинили в приемке бракованной дороги

В отношении главы Пролетарского сельского поселения Кореновского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

В 2019 года администрация заключила контракты с и индивидуальным предпринимателем на ремонт дороги на ул. Огородней. Его сумма составила 640 тыс. руб. По версии следствия, работы были выполнены не качественно и с использованием ненадлежащих материалов. Чиновница, зная о том, что приемка работ осуществляется соответствующей комиссией, единолично выехала на место и приняла ремонт.

В результате бюджету Пролетарского сельского поселения был нанесен ущерб на сумму в 640 тыс. руб. Расследование продолжается, следственный отдел по Кореновскому району СКР по краю проводит комплекс следственных действий.

Андрей Ульченко