Украина сохранила санкционную интригу

Украина ввела санкции против России. Президент Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны. Санкции касаются физических и юридический лиц из России. Указ об этом опубликован на официальном сайте Зеленского. Однако никаких уточнений в документе нет — неизвестно, кто именно стал фигурантом списка и какие ограничения для этих людей предусмотрены.

Такая секретность нетипична в подобных ситуациях, отметил автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин: «Еще в декабре украинское правительство разработало проект введения новых санкций, и там упоминалось, что под ограничения должны попасть предприятия и физические лица, связанные с оборонным комплексом России. Тогда конкретных лиц тоже не указали, это все было сделано в виде рекомендации для Совета безопасности и обороны. Я предполагаю, что и эти санкции направлены на предприятия ВПК и соответствующих чиновников.

Вероятно, что в санкционный список включены российские авиакомпании, которые летают над Крымом, о чем также говорили на заседании кабмина.

Совет безопасности и обороны по регламенту должен был утвердить те санкции, которые были приняты украинским правительством. Есть интрига: в связи с чем такая секретность? Все предыдущие санкционные списки были открыты, в приложениях можно было увидеть, кто в них попал».

Украинские санкции стали ответом на меры введенные Москвой в конце прошлого года. В декабре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в список вошли 849 человек. Среди них — и высокопоставленные чиновники Украины, в частности, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от президентской фракции «Слуга народа». То, что Киев не озвучил фигурантов своего ответного списка, говорит о том, что в нем нет громких имен и крупных российских политиков, полагает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Скорее всего, речь идет о бизнесменах средней руки.

«Украинские санкции вряд ли могут задеть кого бы то ни было, кроме тех, кто ведет бизнес с этой страной. Сейчас в любой деятельности можно найти политическую подоплеку. У нас все-таки какие-то экономические связи с Украиной еще существуют. Есть компании, у которых там находится собственность, есть деловые связи. Так что через них они, может быть, и воздействуют как с точки зрения блокировки пересечения границы, так и давления на те активы, которые находятся на украинской территории. В свое время таким образом пытались воздействовать на Сбербанк, в результате чего его вынудили отказаться от бизнеса на Украине. Так что такого рода комбинации тоже возможны. Но, честно говоря, мне немного непонятно, на что Киев рассчитывает»,— говорит Колганов.

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МИДу Украины поручено сообщить профильным органам Евросоюза, США и других государств о новых санкциях, а также «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер», отмечается в решении СНБО. С российской стороны отреагировал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он заявил, что Украина, несмотря на заявления о своей независимости, постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах. Напомню, Москва и Киев ввели взаимные санкции в 2014 году, после присоединения Крыма к России. В течение этих шести лет стороны регулярно обновляют санкционные перечни.