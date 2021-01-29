Власти Сочи потратят 67,1 млн рублей на содержание уличной подсветки в 2021 году

Администрация города Сочи объявила тендер на заключение годового контракта на эксплуатацию и текущий ремонт установок уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки курорта. Об этом сообщается в материалах сайта госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 67,1 млн руб., в настоящий момент ведется прием заявок от подрядчиков. Электронные торги будут проводиться в формате аукциона на понижение, тендерная комиссия подведет итоги и выберет поставщика услуг 15 февраля 2021 г.

Согласно тендерной документации, на подрядчика будет возложена обязанность до 31 декабря 2021 года производить весь комплекс работ по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию установок уличного освещения и декоративной подсветки, в том числе - сбор, хранение и утилизацию вышедших из строя ртутьсодержащих ламп.

Исполнитель работ по госконтракту обязан обеспечить бесперебойную работу установок, поддерживать определенный регламентом внешний вид и предотвращать преждевременный износ под воздействием внешней среды, для чего инспектировать объекты не реже раза в неделю осенью и зимой, раз в две недели – весной и летом.

В зону ответственности поставщика, согласно проектной документации, войдут в общей сложности 31,6 тыс. светильников, из них - 9,5 тыс., установленных на территории Центрального района, 9,7 тыс. - в Адлерском районе, 5,3 тыс. – в Хостинском, 3,7 тыс. – в поселке Дагомыс, 3,4 тыс. – на остальной территории Лазаревского района.

Кроме того, в обязательства входит обслуживание освещения более 60 улиц, входящих в так называемые «гостевые маршруты», которое будет производиться в приоритетном порядке. В их число включены, в частности, Курортный и Олимпийский проспекты, центральные улицы Горького, Воровского, Советская, Несебрская, Орджоникидзе, улицы Ленина, Мира, Триумфальная в Адлерском районе, Сухумское шоссе в Лазаревском районе и другие.

Ольга Логинова