Активистку Ольгу Комлеву оштрафовали за пост в соцсетях о митинге

Активистка уфимского штаба Навального Ольга Комлева по решению судьи Кировского районного суда Ирины Зинатуллиной признана виновной по ст.20.2 КоАП (нарушение порядка орган зайти или проведения массовых мероприятий). Ей назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Судья посчитала незаконной агитацией пост госпожи Комлевой в Facebook о запланированном на воскресенье несогласованном митинге в поддержку Навального.
Активистке также назначен штраф в размере 1 тыс. руб. за отказ от составления протокола в полиции (ст. 19.3 КоАП).
Ольга Комлева была задержана вчера возле изолятора на улице Колгуевской, куда она приехала встречать координатора штаба Навального Лилию Чанышевау, освободившуюся после административного ареста.