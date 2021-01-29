Общее число заражений COVID-19 в Ульяновской области приблизилось к 48 тысячам

По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии (вместе с данными по Димитровграду, где учет ведет ФМБА, контролирующее ситуацию в городе атомщиков) в пятницу по Ульяновской области составило 47963 случая.

Прирост заражений за сутки – 203 случая. Это 16,51 случая на 100 тыс. населения (по данным ТАСС, в России 28 января этот показатель составил 13,4 случая). Статистика смертей от COVID-19 пополнилась в пятницу еще 10 случаями, всего с начало пандемии от нового коронавируса умерло в регионе 603 человека (без учета Димитровграда, по которому данные о смерти не публикуются). Уровень смертности от COVID-19 в регионе составил 1,39% от числа заболевших (в среднем по России он составляет 1,9%, в Самарской области – 2,05%). Количество выздоровевших (без учета Димитровграда) составило 40807 человек (за сутки выздоровело 176 человек). С Димитровградом количество выздоровевших около 44500 человек. ПО состоянию на пятницу общее количество коек в ковидных госпиталях – 2053, из них 986 коек – свободны.

Коэффициент распространения инфекции в регионе в снизился с 0,91 в четверг до 0,87 в пятницу.

Сергей Титов, Ульяновск