Ярославская IT-компания начала работать на рынке Сингапура

IT-компания из Ярославля начала работать на рынке Сингапура, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности правительства Ярославской области. В сообщении отмечается, что первый контракт, позволяющий начать работу на рынке Сингапура заключила компания «А-реал консалтинг».

Заключение контракта произошло в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при содействии Центра экспорта Ярославской области. Компания разработала англоязычный сайт, прошла регистрацию на различных электронных торговых площадках и нашла иностранных партнеров.

По словам директора департамента Галины Пенягиной, в 2020 году в рамках сотрудничества с Российско-Сингапурским деловым советом были организованы вебинары для компаний, планирующих освоение рынка Сингапура. Предприниматели смогли изучить возможности платформы и найти зарубежных деловых партнеров.

«Решение задач по продвижению на внешние рынки позволяет повысить уровень конкурентоспособности ярославской продукции. Большой интерес у зарубежных партнеров вызывают высокотехнологичные решения»,— отметила госпожа Пенягина.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в октябре 2020 года правительство Ярославской области для продвижения продукции ярославских предприятий на рынки Юго-Восточной Азии подписало соглашение о сотрудничестве с Российско-Сингапурским деловым советом. По данным регионального правительства, за половину 2020 года экспорт Ярославской области в Сингапур составил $115 тыс. Регион поставляет в Сингапур резинотехнические изделия, каучук, изделия из камня и полиграфическую продукцию.

София Бастрыгина