Более 15 млн рублей выделили на проект сохранения казармы в нижегородском кремле

Автономная некоммерческая организация «Центр 800» проводит открытый запрос предложений по разработке проектно-сметной документации для сохранения объекта культурного наследия – Казарма гарнизонного батальона (корпус 10). Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 15,5 млн руб., сообщается на площадке «Фабрикант».

Казарму планируется приспособить под выставочное пространство. На первом этаже планируют организовать лекторий, кафе, сувенирный магазин, кассу и административные помещения. На втором этаже расположатся выставочные залы и помещение для хранения фондов музея. Предполагается, что в год казармы будут посещать от 500 тыс. до 800 тыс. человек. Подрядчику предстоит разработать проектную документацию до конца апреля.

Предложения от потенциальных исполнителей принимают до 2 февраля, итоги подведут 20 февраля.

Анастасия Еремина