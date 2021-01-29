Время бесплатной парковки для многодетных семей может увеличиться

Бесплатный период стоянки в зоне платной парковки в Перми для многодетных семей может увеличиться с 20 минут до часа для одного автомобиля на семью. Как сообщает депутат Пермской думы Надежда Агишева на своей странице в Facebook, с таким предложением выступил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис на круглом столе по обсуждению парковочной политики.

Зона платной парковки в Перми охватывает кварталы между улицами Окулова, Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, между ул. Монастырской, Комсомольским проспектом, ул. Чернышевского и ул. Островского, а также кварталы по ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского, по ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской и почти всю территорию Разгуляя. Стоимость стоянки в этой зоне — 20 руб. в час.