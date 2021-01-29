В Ростовской области будут судить охотника, сломавшего нос чиновнику

Следственный комитет завершил расследование в отношении 46-летнего жителя Боковского района. Правоохранители подозревают его в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Дело уже направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, 7 ноября 2020 обвиняемый, находясь в Малаховском охотничьем хозяйстве Боковского района Ростовской области, ударил в лицо сотрудника Обливского (Кашарского) межрайонного отдела управления, развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира. Мужчина пытался не дать сотруднику снять на видео совершаемое им административное правонарушение. В результате конфликта чиновник получил закрытый двусторонний перелом носа.

Наталья Шинкарева