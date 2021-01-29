Из-за взрыва на Абинском электрометаллургическом заводе погиб рабочий

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего Абинского электрометаллургического завода. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю

Инцидент произошел 29 января 2021 года около 10:00. По данным ведомства, во время распила рессованного лома металла для его последующей переработки произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. В результате взрыва пострадал 25-летний рабочий, от полученных повреждений он скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователь совместно с криминалистом провел осмотр места происшествия с привлечением взрывотехников и саперов. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.

Алексей Белянин