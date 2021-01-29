В Волгограде обнаружили нелегальный нефтезавод

В Волгограде сотрудники ГУ МВД по региону задержали подозреваемых в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

По версии следствия, двое граждан нелегально организовали производство и переработку мазута, а также дизельного топлива на территории промышленной базы, расположенной в Красноармейском районе Волгограда. Предположительно, злоумышленники реализовывали горюче-смазочные материалы постоянным покупателям, а полученный ими незаконный доход якобы составил не менее 55 млн руб.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Мария Шахрай