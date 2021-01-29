На Кубани и в Адыгее в 2020 году выявили хищений электроэнергии на 1,7 млрд рублей

В Краснодарском крае и республике Адыгея в 2020 году установили 1663 факта хищения электроэнергии на общую сумму 1,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Кубань».

Всего за 2020 год количество похищенного энергоресурса составило 273 млн кВт/ч. По итогам года энергетикам удалось компенсировать ущерб лишь на 105 млн руб.

Один из основных методов хищения электроэнергии – это самостоятельные вмешательства в работу счетчиков, установка «заряженных» счетчиков, манитов. Кроме того, активно практикуется самовольное подключение к электросетям и потребление электричества без заключения договора энергоснабжения.

Всех нарушителей привлекают к административной ответственности с выплатой штрафа и возмещением ущерба, отмечают в «Россетях». Для физлиц штраф составляет 10-15 тыс. руб., для юридических лиц – 100-200 тыс. руб.

«Если денежные средства не выплачиваются в установленные сроки, их взыскивают принудительно, в судебном порядке», – добавляют в пресс-службе «Россети Кубань».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре сообщалось, что специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили почти 400 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Краснодара и пяти районов края, а также Адыгеи. Это свыше 200 млн вВт/ч незаконно потребленной электроэнергии на сумму 1,4 млрд рублей.

Алексей Белянин