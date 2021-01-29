В Чувашии Сбербанк требует признать агрохолдинг «Юрма» банкротом

Арбитражный суд Чувашии 12 февраля рассмотрит иск Сбербанка о признании агрохолдинга «Юрма» банкротом. Об этом сообщает «Интeрфакс». Сумма требования составляет 1,6 млрд руб.

В ноябре 2015 года Сбербанк открыл компании невозобновляемую кредитную линию на 1,4 млрд руб. сроком на восемь лет. Однако по состоянию на начало октября прошлого года «Юрма» задолжала банку 1,6 млрд руб. Позже суд по ходатайству банка арестовал счета холдинга на сумму 1,6 млрд руб.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс» 72,9% долей агрохолдинга «Юрма» владеет ООО «СУОР», которое признано банкротом. Компания занимается птицеводством, растениеводством, производством комбикормов, животноводством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

"Ъ-Казань"