НЛМК ввел пятый парк заводской железнодорожной станции

Группа НЛМК (основная промплощадка — Новолипецкий металлургический комбинат в Липецке) ввела на липецкой площадке пятый парк внутризаводской железнодорожной станции «Новолипецк», который должен позволить разгрузить логистические мощности, следует из сообщения регионального инвестиционного портала.

Объект будет принимать поезда с сырьем для доменных печей (кокс, уголь) и отправлять составы с готовой продукцией (слябы, гранулированный шлак), а также порожние полувагоны, сортировать и отправлять четверть всех поездов с сырьем и продукцией через сеть РЖД. Длина путей нового парка увеличена до 1250 м. За последние 10 лет вагонопоток на предприятии увеличился на 40%.

Какой проект на липецкой площадке НЛМК реализует французский производитель газов, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова