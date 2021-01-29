В Ярославской области переселили в новостройки еще 85 жителей аварийных домов

В Некоузском районе Ярославской области 85 человек, проживавших в аварийных домах, получили жилье в новостройках, сообщили в региональном департаменте строительства. В сообщении отмечается, что в новые квартиры переехали 62 жителя Нового Некоуза и 23 жителя поселка Борок. Их дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в региональную адресную программу.

По словам директора департамента Виктора Жучкова, работа по переселению граждан проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Некоузский район первым в этом году приступил к реализации региональной программы. В 2021-м перед нами стоит задача переселить тысячу жителей региона из 17,92 тысячи квадратных метров аварийного фонда. В 2021 году перед нами стоит задача переселить 1 тыс. жителей региона из 17,92 тыс. кв. м. аварийного фонда. На эти цели выделено 848 млн руб.»,— рассказал господин Жучков.

В Некоузском районе планируют переселить из аварийного жилья 459 человек до 2025 года. В целом по области за это время в новостройки планируется переселить 6 тыс. человек.

София Бастрыгина