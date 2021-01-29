«Проект точно описывает мышление и творческие интенции концептуалистов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции Игоря Макаревича и Елены Елагиной, которая открылась в Московском музее современного искусства.

Выставка Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Обратный отсчет» открылась в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре еще 11 ноября и почти сразу закрылась из-за пандемии. Но вот, наконец, ограничения частично сняты, и ретроспективу этой пары московских концептуалистов-классиков можно и нужно посетить.

Здесь работы последних 30 лет как индивидуальные, так и общие. Макаревич и Елагина начали работать в 1990 году в рамках знаменитого проекта «Закрытая рыбная выставка». Проект очень точно описывает мышление и творческие интенции концептуалистов. Итак, Макаревич и Елагина нашли где-то каталог «Закрытой выставки» 1935 года, проведенной в Астрахани для узкого круга работников рыбной промышленности: там выставлялись произведения, связанные с рыбой и ее добычей, сохранились каталожные описания. В 90-м году на подмосковной даче коллеги по группе «Коллективные действия» (КД) Николая Пониткова эти двое и устроили постмодернистскую реконструкцию той соцреалистической выставки.

До этого оба тесно сотрудничали с КД, куда вступили в 1979-м, вскоре после организации группы в 1976 году. Игорь и Елена часто ходили с фотоаппаратами, так что значительная часть истории главной организации московских концептуалистов — группы КД — находится в их семейном архиве.

Художников всю жизнь увлекали утопические течения ХХ века — от теории воскрешения предков Николая Федорова до поисков двух главных антиподов русского авангарда — Казимира Малевича и Владимира Татлина. Переосмысливая Федорова, которому посвящены многие их многомерные инсталляции, они прокламируют свое кредо: «Соединение крайнего мистицизма и крайней материальности».

Отдельные залы выставки посвящены сериям Макаревича, который переосмысливает наследие Малевича; наследие Татлина, совмещая Башню с темой грибов-мухоморов; наследие Коллоди-Толстого с главным персонажем-альтер эго Игоря Буратиной. Буратино повсюду. Обязательно заходите посмотреть. И почитать тексты, которые тут даже довлеют над изобразительным материалом: русское искусство, а особенно концептуализм предельно литературоцентричен.