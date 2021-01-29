«Спартак» – СКА: прогноз и ставки на матч КХЛ 30 января

30 января «Спартак» сыграет со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» занимает 9-е место в Западной конференции. Красно-белые борются с «Витязям» за 8-ю строчку в таблице, которая дает право сыграть в плей-офф. Сейчас на счету команд по 52 очка. «Спартак» уступает «Витязю» по дополнительным показателям.

У «Спартака» четыре поражения в пяти последних встречах. На этом отрезке красно-белые уступили «Автомобилисту» (0:1), «Йокериту» (1:3), ЦСКА (1:2), победили «Торпедо» (3:2 ОТ) и проиграли «Металлургу» (1:3).

В какой форме СКА

СКА идет на втором месте в Западной конференции. В 50 матчах команда набрала 68 очков. Петербуржцы не только практически гарантировали себе выход в плей-офф, но и наверняка удержат второе место на Западе.

Сейчас у СКА действующая победная серия из трех матчей. На этом отрезке петербуржцы обыграли «Автомобилист» (3:1), «Витязь» (3:1) и «Северсталь» (4:1).

«Спартак» – СКА: статистика личных встреч

В шести последних очных встречах «Спартак» одержал четыре победы, СКА – две победы.

В этом сезоне команды дважды играли друг с другом и обменялись выездными победами. СКА выиграл со счетом 2:0, «Спартак» – со счетом 4:1.

Прогноз экспертов на матч «Спартак» – СКА 30 января

«Спартак» не проиграет в основное время за 1.95

У «Спартака» тяжелый календарь в концовке регулярки. В последних матчах красно-белые играют в основном с топами, поэтому не могут стабильно набирать очки. Однако команда Олега Знарка на равных бьется со всеми соперниками: в 2021 году «Спартак» не проигрывал с разницей больше чем в две шайбы. Более того, последние результаты команды доказывают, что красно-белые могут достойно играть с лидерами. Недавно «Спартак» обыграл топов – «Йокерит» (4:1) и «Локомотив» (4:3).

СКА действует нестабильно. Сейчас у команды серия из трех побед, но до этого петербуржцы выиграли лишь в одном из шести матчей. На этом отрезке СКА проиграл в том числе и середняку – минскому «Динамо» (3:4 ОТ). В этом сезоне петербуржцы выступают неидеально и не выглядят явными фаворитами предстоящей встречи.

«Спартак» успешно играет против СКА в последних матчах. Москвичи не проигрывали петербуржцам в основное время четырех из шести последних матчей. На стороне красно-белых и более высокая мотивация. «Спартак» бьется за право сыграть в плей-офф, а СКА уже не решает турнирных задач.

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