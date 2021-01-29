В Волгоградской области гендиректора фирмы подозревают в невыплате зарплаты

В Волгоградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой организации, специализирующейся на подаче питьевой воды жителям одного из поселков Быковского района области. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и иных установленных законом выплат. Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, с января 2020 года подозреваемый регулярно задерживал зарплату четверым своим подчиненным: двум водителям, бухгалтеру и специалисту отдела кадров. Общая сумма задолженности перед ними в разные периоды времени якобы составляла почти 600 тыс. руб.

«Примечательно, что финансовых трудностей предприятие не испытывало, о чем свидетельствует движение денежных средств по его счетам. Погасить долг в полном объеме работодателя побудила доследственная проверка, организованная территориальным подразделением СКР», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай