В ковидном госпитале при ростовской больнице №20 мужчина покончил с собой

В реанимации госпиталя для больных коронавирусом при городской больнице № 20 в Ростове 74-летний пациент покончил с собой. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник в больнице.

По словам источника издания, 74-летний мужчина выпрыгнул из окна после того, как узнал о смерти своей 72-летней жены, которая лежала в соседней палате. «Оба — муж и жена — поступили 13 января. Она умерла вечером 25-го. Он лежал и не знал, что жена умерла. Кто-то из ночной смены ему об этом сказал. И когда мужчина остался без присмотра, то отцепился от всех аппаратов и прыгнул»,— рассказал источник издания. По данным издания, мужчина «умер от остановки сердца «на фоне тяжелой травмы с сопутствующей патологией». Врачи пытались реанимировать пациента, однако в 5:50 они зафиксировали смерть.

Главврач больницы № 20 Ваган Саркисян заявил изданию, что комментировать ситуацию не может, так как дал подписку о неразглашении. В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области “Ъ-Юг” сообщили, что не дают комментариев по происшествию.

Наталья Шинкарева