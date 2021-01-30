Аэропорт Челябинска на треть сократил пассажиропоток в 2020 году

В 2020 году пассажиропоток аэропорта Челябинска составил 1,16 млн человек. Это на 32,5% меньше, чем в 2019 году, когда показатель составлял 1,72 млн пассажира, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

На внутрироссийских воздушных линиях аэропорт в прошлом году обслужил 1,13 млн пассажиров. Это 98% от общего числа. По международным направлениям пассажиропоток составил 26,2 тыс. человек (2%). Количество вылетов самолетов из аэропорта сократилось на 19%, до 6138 (7537 в 2019 году). Объем грузоперевозок снизился на 7% т составил 3,4 тыс. т.

В связи с пандемией авиасообщение с другими странами было прекращено в конце марта 2020 года, по решению Министерства транспорта РФ. В 2020 году самолеты летали из Челябинска по 28 направлениям, в том числе 23 регулярными. Аэропорт сотрудничал с 16 авиаперевозчиками. В прошлом году открылись новые авиарейсы в Калининград, Ханты-Мансийск, Волгоград, Омск и Нижний Новгород. Самые популярные направления – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Казань, Самара и Сургут.