Функции Корпорации развития Удмуртии по работе с инвесторами передадут Центру развития бизнеса

Все функции Корпорации развития Удмуртии по государственной поддержке бизнеса и работе с инвесторами передадут АНО «Центр развития бизнеса». При этом корпорация продолжит работу с инвесторами, которые уже были на сопровождении, рассказал “Ъ-Удмуртия” и.о. первого вице-премьера республики Константин Сунцов.

«На протяжении последних лет мы занимались модернизацией работы инфраструктуры поддержки бизнеса и инвесторов. На первом этапе мы сократили число сайтов, организовали прием заявок на меры поддержки онлайн и ведение проектов в одной CRM-системе. На втором — собрали все институты поддержки в одном здании — появился Дом предпринимателя на Пушкинской, 247а. Третий этап, на котором корпорация находится сейчас, — упрощение внутренней структуры управления. Все функции корпорации по господдержке бизнеса и работе с инвесторами будут переданы в АНО "Центр развития бизнеса". Инвестпроекты, которые были на сопровождении корпорации, не потеряются. С ними также продолжат работу. Социальные сети, портал madeinudmurtia.ru — все это остается. То есть для бизнеса и инвесторов не изменится ничего»,— подчеркнул господин Сунцов.

И.о. первого вице-премьера добавил, что теперь Корпорация развития Удмуртии займется собственными проектами. Например, земельным участком площадью 190 га в Завьяловском районе.