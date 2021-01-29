В Ульяновской области пожарный и инженер приговорены к длительным срокам за сбыт наркотиков

Двое жителей Чердаклинского района Ульяновской области приговорены к длительным срокам тюремного заключения а реализацию наркотических средств. Об этом в пятницу сообщает прокуратура региона.

Следствие установило, что осенью 2019 года 30-летний ульяновский пожарный Илья Михеев и 27-летний инженер по охране труда местного предприятия Михаил Самышин договорились с контрагентами посредством мессенджеров о приобретении в сети «Интернет» для незаконного сбыта различных модификаций психоделиков и амфетамина, которые затем стали реализовывать с использованием тайников.

Информацию о тайниках они передавали покупателям после перевода денежных средств на номера виртуальных счетов электронных платежных систем.

В марте 2020 года при задержании во время обысков у них было обнаружено более 0,5 кг наркотических веществ.

Илья Михеев и Михаил Самышин признаны судом виновными в покушении организованной группой на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а психотропных веществ – в значительном размере и его сбыте (ч.3 ст.30, пп.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ), организованной группой), и приговорены соответственно к 10 и 12 годам колонии строгого режима со штрафами в размере 500 тыс. и 700 тыс. руб.

По информации областной прокуратуры, всего за 2020 год правоохранительными органами выявлено 1337 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. При этом в сравнении с 2019 годом с 729 до 738 увеличилось число расследованных с направлением в суд наркопреступлений. За их совершение к уголовной ответственности привлечены 713 лиц, из незаконного оборота изъято 60 кг запрещенных веществ. Зарегистрировано и расследовано 5 преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от сбыта наркотиков. Пресечена деятельность 10 притонов для их потребления в жилых домах.

Андрей Васильев, Ульяновск