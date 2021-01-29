Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как ювелирный бренд хочет переделать колье, созданное ко Всемирной выставке 1939 года и почему это украшение станет самым дорогим украшением компании, представленном на продажу.

Tiffany & Co. — однозначно ювелирный ньюсмейкер начала 2021 года. И не только потому, что все обсуждают финальную стадию покупки бренда группой LVMH и связанные с этим перестановки в компании. Об этом мы уже рассказывали. На этом значимые инфоповоды вокруг Tiffany не заканчиваются.

Среди свежих новостей — покупка 80-каратного бриллианта для принадлежащего бренду колье, которое создали еще ко Всемирной выставке 1939 года. Представить переделанное колье с новым бриллиантом планируют в 2022 году, приурочена премьера будет к открытию после ремонта флагманского бутика на Пятой авеню. И, как заявляют представители марки, ожидается, что это будет самое дорогое украшение Tiffany в истории.

Правда, стоит оговориться: это будет самое дорогое из представленных брендом на продажу украшений, ведь больше нового бриллианта по размеру и дороже его — желтый бриллиант Tiffany, но он никогда на продажу не выставлялся.

В оригинальном колье 1939 года, представленном на Всемирной выставке в Квинсе, на месте овального бриллианта был аквамарин.

Новый бриллиант имеет высшую характеристику цвета для нецветных ограненных алмазов — D и вторую категорию чистоты — IF, то есть «внутренне безупречный». Звучит впечатляюще, не терпится увидеть.