В Татарстане не ждут вспышек коронавируса из-за несогласованных акций Мероприятия не окажут влияние на санитарно-эпидемиологическую ситуацию

Управление Роспотребнадзора по Татарстану не ожидает вспышек COVID-19 после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге в Кабмине региона сказала глава ведомства Марина Патяшина.

По ее словам, акции не окажут влияние на ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации. «Митинг — это не та форма взаимодействия, которая может в целом повлиять на ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан. На сегодня мы этого не наблюдаем», — отметила госпожа Патяшина.

Она добавила, что соблюдение мер защиты от коронавируса на акции 23 января не проверялось, поскольку мероприятия на свежем воздухе этого не требуют.

"Ъ-Казань"