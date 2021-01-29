Проведение форума «Территория смыслов» в Прикамье оценили в 6 млн рублей

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на проведение в Пермском крае регионального этапа молодежного форума «Территория смыслов».

Мероприятие пройдет с 1 по 6 марта. Исполнитель должен обеспечить и организовать проведение мероприятий форума, включая проживание участников, волонтеров и организаторов, в едином месте, удаленном от центра Перми не более чем на 25 км. Место проведения форума должно располагать помещениями для проведения мероприятий и проживания с возможностью размещения не менее 180, но не более 215 человек.

Максимальная цена контракта определена в 6 млн руб. Аукцион состоится 9 февраля.

«Территория смыслов» — образовательный летний форум, пришедший на смену молодежному лагерю «Селигер». С 2019 года он проходит на территории мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. В ходе форума проходят сессии для молодых политиков и общественных деятелей.