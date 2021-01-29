В Краснодарском крае выявили более 600 кг санкционных овощей и фруктов

Таможенники во время осмотра складских помещений в Краснодаре выявили факт реализации и хранения санкционных овощей и фруктом. Вес товара составил 643 кг. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ходе проверки было установлено, что запрещенные к ввозу в Россию 416 кг помидоров черри, 197 кг мандаринов и 30 кг салата руккола были доставлены из Испании, Греции и Польши. Санкционная продукция будет передана в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для последующего уничтожения.

Наталья Шинкарева