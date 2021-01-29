Корейская Youngsan Glonet Corporation увеличит объем производства автокомпонентов на заводе в Ленобласти

«Дочка» южнокорейской Youngsan Glonet Corporation — ООО «Гефест СП» увеличит выпуск пластиковых деталей для автомобилей Hyundai и Kia. Об этом сообщил директор по развитию ООО «Гефест СП» Карен Авакян, передает корреспондент "Ъ-СПб" с территории производства.

По его словам, к третьему кварталу 2021 года компания нарастит объем производства деталей с 187,5 тыс. до проектной мощности — 250 тыс. единиц в год. На производстве во Всеволожске ООО «Гефест СП» выпускает пластиковые субкомпоненты для поставщика завода Hyundai — компании Mobis Modul. Последняя производит переднюю панель, консоль и бамперы для Hyundai и Kia. Для наращивания объема производства инвестор увеличит количество единиц оборудования с семи до десяти.

Компания арендовала производственную площадку 4,1 тыс. кв. м в кластере «Пактум» в промзоне «Кирпичный завод» во Всеволожске в феврале 2020 года, добавил господин Авакян. Инвестиции в запуск составили 450 млн рублей. Производство находится рядом с закрытым в 2019 году заводом Ford.

В планах инвестора в течение ближайших четырех лет арендовать еще 4,1 тыс. кв. м на этой же производственной площадке с целью выпускать до 500 тыс. изделий в год.

Youngsan Glonet Corporation была основана в 2004 году. Корпорация занимается производством автокомпонентов (кресла, электропроводка, выхлопные системы и т.д.), компоновкой и логистикой машинокомплектов. В России компания управляет двумя заводами в Петербурге, а также площадками в Ленинградской и Калининградской областях.

Ольга Кантемирова