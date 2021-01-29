Башкирия намерена расширить присутствие на биржевых торгах

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин поручил членам Проектного офиса по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата республики разработать механизмы, позволяющие расширить присутствие региональных производителей на биржевых торгах. Дорожная карта должна быть составлена в течение двух недель.

По мнению господина Сидякина, торговать на биржах должны не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день несколько предприятий Башкирии являются участниками Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В их числе — ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «АНК «Башнефть», АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «СП Урожай» и другие.

Анна Соколова