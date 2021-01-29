Самарский сторонник Алексея Навального пожаловался на невыносимые условия содержания в изоляторе

Самарский сторонник оппозиционера Алексея Навального Виктор Санженаков пожаловался на невыносимые условия содержения в изоляторе. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале самарского штаба оппозиционного политика.

Вместе с господином Санженаковым в камере находятся сотрудник штаба Сергей Подсытник, председатель незарегистрированной Либертарианской партии России Борис Федюкин и еще один сторонник Алексея Навального Денис Устяк. Всех задержали в субботу, 23 января, во время несогласованной акции за освобождение господина Навального. В понедельник, 25 января, суд арестовал митинговавших на сроки от семи до десяти суток.

Как говорится в письме Виктора Санженакова, из-за пандемии запрещены передачи, поэтому арестованным приходится находиться в антисанитарных условиях: без питьевой воды, средств личной гигиены, предметов первой необходимости, сменной одежды и т.д.

Кроме того, участник субботнего митинга отмечает, что все четверо находятся в камере площадью 10 кв. м. и не выходят на ежедневную часовую прогулку.

Сабрина Самедова