Несогласованный митинг в поддержку Навального в Саратове обернулся уголовным делом

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм в результате несогласованной массовой акции на Театральной площади. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Речь идет о несанкционированных шествии и митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, на который, по информации регионального штаба политика, вышло 3 тыс. человек. По мнению следователей полиции, участники акции «создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции».

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СЧ СУ УМВД России по Саратову. Лица, совершившие преступление, устанавливаются.

Марина Ковалева